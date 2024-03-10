منتخب مصر للمصارعة الرومانية يتوج بـ 6 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية

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حقق لاعبو المنتخب المصري للمصارعة الرومانية 6 ميداليات في أول أيام مشاركاتهم بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

واستطاع المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحقيق 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم كيشو وزن 67 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، وعبد اللطيف منيع وزن 130 ك“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “محمود خالد عبد الستار وزن 77 ك، ومحمد مصطفى وزن 87 ك“.

وارتفع رصيد ميداليات البعثة المصرية في البطولة إلى 39 ميدالية متنوعة بواقع 23 ميدالية ذهبية و 8 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمصارعة كلًا من: “العميد هاني عبد الفتاح مديرًا إداريًا، كمال عبده علي المدير الفني للمصارعة الرومانية، محمود مصطفى المدير الفني للمصارعة الحرة، محمد عبد الحفيظ طلبة المدير الفني للمصارعة النسائية“.

بينما تضم قائمة لاعبي المصارعة الرومانية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم وزن 67 ك، محمود عبد الستار وزن 77 ك، محمد مصطفى وزن 87 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، وعبد اللطيف محمد وزن 130 ك“

ويتواجد في قائمة لاعبي المصارعة الحرة كلًا من: “جمال عبد الناصر وزن 57 ك، عمر محمد مراد وزن 65 ك، عمرو رضا وزن 74 ك، أحمد خالد وزن 86 ك، مصطفى جبر وزن 97 ك، ويوسف محمد بديع وزن 125 ك“.

وجاءت قائمة المصارعة النسائية كالتالي: “ندى مدني وزن 50 ك، شيماء عاطف وزن 53 ك، لوجي وليد وزن 57 ك، غرام محمود وزن 62 ك، سماح عبد اللطيف وزن 68 ك، وسمر حمزة وزن 76 ك“.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.