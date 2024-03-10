وزير إندونيسي يدعو للاستعداد لنزوح الأشخاص إلى مسقط رأسهم لقضاء عطلة عيد الفطر

حث وزير النقل بودي كاريا صمدى جميع، أركان وزارته على إقامة تعاون مع الجهات الفاعلة المعنية في مختلف القطاعات لتقديم أفضل الخدمات في جميع وسائل النقل خلال فترة التدفق الجماعي للمواطنين الذين يتوجهون إلى أقاليمهم ومدنهم وقراهم، والعودة بعد قضاء عيد الفطر لهذا العام مع ذويهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا"، عن بيان ورد من مكتبه في جاكرتا اليوم الأحد، قوله إنه "تنفيذا لتعليمات الرئيس جوكو ويدودو، فيما يتعلق بعودة سلسلة وآمنة ومريحة للأشخاص إلى مسقط رأسهم لقضاء عيد الفطر مع ذويهم، نحتاج إلى العمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية في مختلف القطاعات".

وذكرت اليوم الأحد، وكالة أنتارا، أن الوزير أدلى بهذا التصريح أمس السبت، خلال إجراءات تفتيش مباشرة حول جاهزية البنية التحتية للنقل قبل تدفق العائدين إلى مسقط رأسهم لقضاء عطلة عيد الفطر، في عدة مواقع في جاوه الغربية، منها مطار كيرتاجاتي الدولي، وطريقي سيسومداو وشيبالي، وهما برسوم عبور، ومحطة قطار شيربون.

ونقلت وكالة أنتارا عن الوزير قوله "أردت التأكد من أن جميع مرافق البنية التحتية والمرافق الأخرى في جميع وسائل النقل جاهزة بشكل جيد لخدمة التدفقات الجماعية المرتقبة الخاصة بالعيد".