اليابان تمر بمرحلة حاسمة للتغلب على الانكماش بشكل كامل

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تمر اليابان بمرحلة حاسمة للتغلب بشكل كامل على انكماش مستمر منذ عقود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء جيجي برس اليابانية.

ونقلت وكالة جيجي برس عن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قوله إنه في ظل اتجاه تصاعدي للأسعار وتوقعات بإرتفاع أكبر في زيادة الأجور فإن "هذه فرصة ذهبية (لليابان) للتغلب على الانكماش بشكل كامل".

لكن الفجوة بين إجمالي الطلب وقدرة العرض في البلاد ظلت في المنطقة السلبية.

وذكرت الوكالة أن الحكومة اليابانية تقوم بمراقبة اتجاهات الأسعار والأجور بعناية بينما تستكشف إمكانية إعلان خروج البلاد بشكل كامل من الانكماش.