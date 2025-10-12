إسرائيل تمنع سفر أقارب أسرى فلسطينيين يتوقع إبعادهم الاثنين

منعت إسرائيل سفر عشرات من أقارب أسرى فلسطينيين في سجونها يتوقع إبعادهم إلى الخارج، الاثنين، وفق صفقة مع حركة حماس.

وقال عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) للأناضول، إن عائلات عدد من الأسرى المقرر إبعادهم حاولت السفر اليوم (الأحد) عبر جسر الكرامة (اللنبي بالتسمية الإسرائيلية) إلى الأردن، ومن ثم إلى الدول التي سيبعد إليها أبناؤها، "لكن قامت سلطات الاحتلال بإعادة العشرات منهم، ومنعتهم من السفر".

وأضاف الزغاري، أن "محاولة السفر جاءت بعد أن اتصل عدد من الأسرى بعائلاتهم وأخبروها بقرار الإفراج عنهم الاثنين، وإبعادهم إلى غزة ومصر".

واعتبر أن الإجراء الإسرائيلي يندرج "ضمن سياسة الاستهداف المتواصل من قبل منظومة الاحتلال لعائلات الأسرى".

وأوضح الزغاري، أن "جزءا كبيرا من عائلات أسرى أفرج عنهم في صفقات سابقة، لم يتمكنوا من المغادرة بسبب منعهم من السفر".

وتابع أن هذه العقوبات "تشكل ضغطا كبيرا على العائلات خاصة وأن بعض المبعدين لم تتمكن عائلاتهم من زيارتهم منذ نحو عامين، وبينهم أسرى ممن أمضوا 25 عاما في الأسر أو من ذوي الأحكام العالية والسجن المؤبد".

وأوضح الزغاري، أنه واستنادا إلى القائمة التي نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية فإن 250 أسيرا سيفرج عنهم الاثنين، بينهم 142 معتقلا سيتم إبعادهم إلى غزة، ومن ثم مصر أو قطر أو تركيا.

والجمعة، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، أسماء 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، من المتوقع إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

من جهته، قال "مكتب إعلام الأسرى" التابع لحركة حماس، في بيان، نشره قبل ساعات على حسابه بمنصة تلغرام، إن "عقبات معقدة ما زالت تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، وتشمل أسرى غزة والنساء والأطفال".

وأكد أن "الجهود تبذل على مدار الساعة لتجاوز هذه العقبات واستكمال الإجراءات المطلوبة".

وقال المكتب إنه "سيتم الإعلان عن الأسماء وكافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية حتى آخر اسم".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ومن المقرر أن تطلق إسرائيل، وفق الاتفاق، 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين اعتقلتهم تل أبيب من قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.