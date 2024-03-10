عدة مئات يتظاهرون في العاصمة الألمانية احتجاجا على معاداة السامية

تظاهر عدة مئات من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد للتنديد بمعاداة السامية.

وتحت شعار "معا ضد المعاداة اليسارية واليمينية والإسلاموية للسامية- تضامنا مع إسرائيل"، سار المتظاهرون من دار البلدية الحمراء عبر شارع "أونتر دين ليندن" حتى وصلوا إلى النصب التذكاري لقتلى اليهود في أوروبا، القريب من بوابة براندنبورج الشهيرة.

وحمل الكثير من المشاركين أعلام إسرائيل أو لافتات عليها صور أشخاص محتجزين في قطاع غزة، وردد المتظاهرون "/لن يتكرر أبدا/ الآن" (شعار /لن يتكرر أبدا/ يشير إلى رفض تكرار ما حدث خلال الحقبة النازية مرة أخرى)، كما ردد المتظاهرون شعار "التضامن مع إسرائيل".

وقدرت الجمعية الألمانية الإسرائيلية التي دعت إلى المظاهرة عدد المشاركين بنحو 300 شخص وهو نفس العدد الذي قدرته شرطة العاصمة الألمانية، وأشارت الشرطة إلى أن المظاهرة سارت بسلاسة باستثناء حدث واحد وقع عند نهاية المسيرة عندما هتفت امرأة تستقل سيارة منتظرة عند عمود إشارة "قتلة الأطفال"، ورد هؤلاء "حرروا غزة من حماس".

من جانبه، قال رئيس الجمعية، فولكر بيك خلال المسيرة إنه "بعد المذبحة المروعة التي ارتكتبتها حماس في السابع من أكتوبر انفجر تسونامي من معاداة السامية اجتاح أوروبا والعالم أجمع"، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في إظهار العلم والإعراب عن الاحتجاج.