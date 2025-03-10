ضبط 3 جزارين يذبحون خارج المجازر الحكومية في كفر الدوار بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة مكثفة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، تحت إشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، يفيد بتمكن طارق أبو هواش، مدير الرقابة التموينية، من ضبط الآتي، طن نخالة مجهولة المصدر لدى أحد المحال، تاجر تمويني لتصرفه في 150 كيلو جرام سكر تمويني في السوق السوداء.



كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر لـ 3 جزارين قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.

وكانت الحملة برئاسة كامل عمران، برفقة خالد سعيد، كبيري مفتشي الإدارة. وتستمر الحملات ضد المتلاعبين والمخالفين في البحيرة.