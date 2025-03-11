مسئول روسي: مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين في منطقة كورسك

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أفادت السلطات الأوكرانية بأن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرين اليوم الاثنين، في بلدة بيلايا في مقاطعة كورسك الروسية المحاصرة ، التي تحتلها القوات الأوكرانية.

وقال حاكم كورسك ألكسندر خينشتاين إن الخسائر جاءت بعد قصف أصاب مركزا تجاريا. وألقى باللوم على أوكرانيا في القصف.

يشار إلى أن منطقة بيلايا تقع على حدود منطقة سودجا ، حيث تحتفظ القوات الأوكرانية برأس جسر على الأراضي الروسية منذ سبعة أشهر.

ويجري حاليا هجوم روسي مضاد قوي لطرد الأوكرانيين.

ولم يعلق الجيش من كلا الجانبين بعد على الضربة التي استهدفت بيلايا ، حسبما أفاد موقع ميدوزا الروسي الإخباري المستقل.

وخلال القتال في منطقة كورسك ، قصفت الوحدات الأوكرانية بشكل متكرر مبان كبيرة اشتبهت في أنها تضم مقرات روسية أو تجمعات للقوات.