بعد أن فقدت ناهد (كندة علوش) الأمل في تحقيق حلمها بالتبني، وتآمرت الظروف ضدها، يفاجئها فرحات بطفل للتبني، لكن فرحتها لا تكتمل عندما تكتشف أنه طفل مسروق، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض على قنوات DMC ودبي بالتوازي مع منصة Watch It.

تبدأ ناهد وزوجها فرحات (حاتم صلاح) رحلة البحث في عدة دور أيتام، لكن في كل مرة، كانت ظروفهما وطبيعة حياتهما تحول دون تحقيق حلمهما. بدأ حلم التبني لدى ناهد بعد أن أخبرتها الطبيبة بفقدان فرصتها في الإنجاب بسبب دخولها في مرحلة انقطاع الطمث المبكر.

وعندما تقترب ناهد من فقدان الأمل تمامًا، يتأثر فرحات ويعدها بأنه "سيتصرف"، ليأتي قراره بالتبني كمحاولة للصلح معها، خاصة بعدما كاد يفقدها إثر اكتشافها زواجه من أخرى، تشترط ناهد عليه الموافقة على التبني إذا كان يريد مسامحتها له، وهو ما يسارع فرحات إلى تلبيته فورًا.

ومع اقتراب نهاية الحلقة التاسعة، يظهر فرحات وهو يحمل طفلًا، ويخبر ناهد بأنه أصبح ابنها، بعدما قام بسرقته لتحقيق حلمها ولكن بطريقته الخاصة.

مسلسل إخواتي من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، وتشارك في بطولته كندة علوش، نيللي كريم، روي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، إضافة إلى ضيوف الشرف أحمد حاتم ومحمد ممدوح.