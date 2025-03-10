تستعد وزارة الثقافة لتنفيذ سلسلة من الأنشطة الثقافية للاحتفاء بالأديب الكبير نجيب محفوظ في جميع مواقعها، بالإضافة إلى عدد من المواقع التابعة للوزارات والمؤسسات الأخرى؛ تقديرا لدوره البارز في تعزيز الهوية المصرية، تحت عنوان "محفوظ.. في القلب"، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لعزة الهوية المصرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

يأتي هذا النشاط في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها الوزارة للاحتفاء بالرموز الثقافية المصرية، بهدف تذكير الجميع بإسهاماتهم الفنية والثقافية وأثرهم في إثراء الهوية المصرية، وتم اختيار الكاتب الكبير أديب نوبل "نجيب محفوظ"، ليس فقط باعتباره مبدعا مصريا أقر العالم بتفرده، بل لدوره البارز في تصوير المجتمع المصري في فترات مهمة من تاريخه، مما ساعد على فهم طبيعة الهوية المصرية في مواجهة التغيرات الاجتماعية والسياسية، كما جسدت أعماله أن الهوية المصرية ليست مجرد انعكاس لحضارة قديمة، بل هي مزيج معقد من تاريخ طويل وتواصل بين الأجيال، وساهمت أعماله الأدبية والفنية في تشكيل الوعي المصري، وظلت مصدر إلهام للأجيال الجديدة إلى يومنا هذا.

الجدير بالذكر أن "محفوظ... في القلب" يعد الفعالية الثالثة في هذه السلسلة، بعد احتفاء وزارة الثقافة بالفنان الكبير شادي عبد السلام في إطار نشاط أُطلق عليه "يوم شادي... لعزة الهوية المصرية"، والاحتفاء بالفنان الكبير صلاح جاهين في إطار نشاط أُطلق عليه "عمنا... صلاح جاهين".