وزيرة التنمية الألمانية تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

في مستهل جولتها في الشرق الأوسط، زارت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، اليوم الثلاثاء، حيا في القدس الشرقية يتعرض سكانه العرب لمضايقات من مستوطنين إسرائيليين.

ووفقا لوزارة التنمية الألمانية، نادرا ما تحصل العائلات الفلسطينية في حي البستان الواقع في بلدة سلوان على تصاريح لتجديد أو توسيع منازلها. ووفقا لبيانات السكان، هدمت البلدية 33 منزلا منذ أكتوبر 2023.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة الألمانية تُؤكد باستمرار أن عنف المستوطنين يتعارض مع القانون الدولي، مضيفة أن ألمانيا لا تزال تدعم حل الدولتين.

ونقل فخري أبو دياب، الذي أطلع الوزيرة الألمانية على منزل دُمر عام 2024، حيث عاش مع عائلته لعقود، للضيفة الألمانية رسالة مفادها: "عدم محاسبة إسرائيل أدى إلى هدم منزلي ومنازل عائلات أخرى". وذكر أبو دياب أن قلقه لا يقتصر على عائلته وحيه فحسب، بل يشمل أيضا مصير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي جولتها التي تستغرق 3 أيام، تعتزم العبلي رادوفان لقاء ممثلي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتحدث مع أقارب المحتجزين الإسرائيليين.

ولم تزر العبلي رادوفان إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية من قبل. وقد دعمت وزارتها العديد من مشروعات التنمية في قطاع غزة والضفة الغربية على مدى العقود الماضية. وبعض المرافق التي كانت ألمانيا تمولها سابقا في قطاع غزة أصبحت الآن مدمرة. كما أصبح ضمان تنفيذ ناجح للمشروعات في الضفة الغربية أمرا صعبا بسبب الوضع غير المستقر وصعوبة التنقل.

وكانت مبادرة التوظيف، التي اتفقت عليها وزيرة التنمية السابقة سفينيا شولتسه مع السلطة الفلسطينية في رام الله في أبريل 2024، تهدف إلى توفير ما يقرب من 25 ألف وظيفة جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال ثلاث سنوات والحفاظ على الوظائف القائمة. ووفقا للوزارة، لم يتم توفير سوى بضع مئات من الوظائف حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يجد 3 آلاف شخص عملا بحلول نهاية هذا العام.