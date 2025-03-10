طرح وحدات سكنية بمدينة رفح الجديدة بأسعار تبدأ من 751 ألف جنيه

أعلنت محافظة شمال سيناء عن طرح المرحلة الثانية للاستحقاق اعتبارًا من 10 مارس 2025 في مدينة رفح الجديدة.

وذكرت محافظة شمال سيناء أن الأسبقية الثانية من المرحلة الأولى تشمل عدد (688) وحدة سكنية، بالإضافة إلى عدد (234) وحدة سكنية المتبقية من طرح الأسبقية الأولى.

وحددت محافظة شمال سيناء نسب التوزيع كالتالي:

20% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد.

5% لذوي الهمم من سكان الشيخ زويد ورفح.

5% للأشخاص الاعتبارية (سكن واستراحات).

5% لإسكان إداري للجهات الحكومية.

60% لعموم أهالي شمال سيناء والعاملين بها، شرط الإقامة قبل العام 2014.



ونشرت مراكز مدن شمال سيناء شروط وخطوات التقدم للشقق السكنية، التي تبلغ مساحة الشقة 120 مترًا مربعًا، حيث تحددت الأسعار من 751 ألف جنيه إلى 926 ألف جنيه، مع إمكانية السداد على مدى 30 عامًا.