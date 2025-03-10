الخطوط الجوية التركية تلغي بعض رحلاتها إلى ألمانيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء عدد من رحلاتها المقررة اليوم الاثنين، إلى ألمانيا، بسبب الإضراب العمّالي في عدد من المطارات الألمانية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة التركية في بيان له أنه تم إلغاء الرحلات المقررة إلى برلين وهامبورج وهانوفر ودوسلدورف وفرانكفورت وكولن ولايبتسيج وبريمن وميونخ، بشكل متبادل.

وأضاف البيان أن "سبب الإلغاء هو نقص الخدمات الأرضية في المطارات المذكورة نتيجة الإضراب"، وطلبت الشركة من مسافريها تفقّد وضع رحلاتهم والمواعيد الجديدة عبر الموقع الرسمي لشركة الخطوط الجوية التركية على الإنترنت.