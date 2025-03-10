 الخطوط الجوية التركية تلغي بعض رحلاتها إلى ألمانيا - بوابة الشروق
الإثنين 10 مارس 2025 2:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الخطوط الجوية التركية تلغي بعض رحلاتها إلى ألمانيا

أنقرة - د ب أ
نشر في: الإثنين 10 مارس 2025 - 1:40 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 1:40 م

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء عدد من رحلاتها المقررة اليوم الاثنين، إلى ألمانيا، بسبب الإضراب العمّالي في عدد من المطارات الألمانية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة التركية في بيان له أنه تم إلغاء الرحلات المقررة إلى برلين وهامبورج وهانوفر ودوسلدورف وفرانكفورت وكولن ولايبتسيج وبريمن وميونخ، بشكل متبادل.

وأضاف البيان أن "سبب الإلغاء هو نقص الخدمات الأرضية في المطارات المذكورة نتيجة الإضراب"، وطلبت الشركة من مسافريها تفقّد وضع رحلاتهم والمواعيد الجديدة عبر الموقع الرسمي لشركة الخطوط الجوية التركية على الإنترنت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك