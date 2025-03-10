تقرير: الجيش السوري تصدى لهجوم شنته قوات قسد بحلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، التصدي لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مدينة حلب شمال البلاد، وإيقاع خسائر في صفوف المهاجمين.

وقال متحدث وزارة الدفاع السورية حسين عبد الغني، في منشور على منصة "إكس": "تمكنت وحداتنا من التصدي لهجوم شنته قوات قسد على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، وأوقعنا خسائر في المجموعات المهاجمة"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأفادت مصادر أمنية في دمشق بأن عناصر تابعة للنظام السابق، المتواجدة في منطقتي مزة 86 ومزه الجبل، شنوا هجوما باستخدام القنابل اليدوية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه وعلى إثر ذلك، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين قوات الأمن في المنطقة وعناصر النظام السابق.

ووفقاً للمكتب الإعلامي في مديرية الأمن بحلب، تم تعزيز التدابير الأمنية في المدينة تحسبا لهجمات محتملة من قبل فلول النظام المخلوع.

وفي إطار الجهود الرامية لتأمين الاستقرار والأمن في حلب، تم تعزيز القوى الأمنية ونشرها في نحو 80 بالمئة من أحياء المدينة، وفق المصدر نفسه.

يأتي ذلك بالتزامن مع توترات أمنية شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان، منذ الخميس، على وقع هجمات منسقة لعناصر تابعة للنظام السابق، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.