سلطات الهجرة الأمريكية تلقي القبض على فلسطيني ساعد في قيادة احتجاجات جامعة كولومبيا

ألقت سلطات الهجرة الاتحادية في الولايات المتحدة القبض يوم السبت على ناشط فلسطيني لعب دورا بارزا في احتجاجات جامعة كولومبيا ضد إسرائيل، في تصعيد كبير في تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتقال وترحيل الطلاب الناشطين.

وكان محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا حتى ديسمبر الماضي، داخل شقته المملوكة للجامعة ليل السبت عندما دخل عدد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك واقتادوه إلى الحجز، حسبما قالت محاميته إيمي جرير لوكالة أسوشيتد برس(أ ب).

وقالت جرير إنها تحدثت عبر الهاتف مع أحد عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أثناء الاعتقال، والذي قال إنهم كانوا يتصرفون بناء على أوامر وزارة الخارجية بإلغاء تأشيرة الطالب خليل.

وبعد أن أبلغتهم المحامية أن خليل كان في الولايات المتحدة كمقيم دائم يحمل البطاقة الخضراء، قال العميل إنهم كانوا يلغون تلك البطاقة بدلا من ذلك، وفقا للمحامية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، اعتقال خليل في بيان يوم الأحد، واصفة ذلك بأنه "دعما لأوامر الرئيس ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية".

ويشكل اعتقال خليل أول عملية ترحيل يجري الكشف عنها علنا في إطار حملة ترامب الموعودة ضد الطلاب الذين انضموا إلى الاحتجاجات ضد الحرب على غزة التي اجتاحت الجامعات في الربيع الماضي. وقد زعمت الإدارة الأمريكية أن المشاركين في التظاهرات فقدوا حقوقهم في البقاء في البلاد بسبب دعمهم لحركة حماس.

وقالت كاميل ماكلر، مؤسسة منظمة إيميجرانت إيه أر سي، وهي تحالف لمقدمي الخدمات القانونية في نيويورك: "يبدو هذا كإجراء انتقامي ضد شخص عبر عن رأي لم يعجب إدارة ترامب".

وكان خليل قد قال لـ(أ ب) الأسبوع الماضي: "يوجد ضدي حوالي 13 ادعاء، معظمها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لي بها".