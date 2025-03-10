تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون «إيرز»، الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، مع وقف تام لدخول المساعدات.

ويأتي ذلك عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، بدءًا من 2-3-2025.

وقد أعلنت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرا مستقلا من الأمم المتحدة، أن إسرائيل تستأنف «عسكرة المجاعة» في قطاع غزة، من خلال اتخاذ قرار بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعليق إدخال المساعدات الإنسانية.

وفي بيان، ذكر الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان، ومن بينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، أن «إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائما ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة».

ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة، أنه «من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بينها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تستخدم إسرائيل مرة أخرى المساعدات سلاحا».