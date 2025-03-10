أحمد الشرع يجتمع بأعضاء لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري

عقد الرئيس السوري، أحمد الشرع، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مستجدات الأوضاع في المنطقة، بعد الهجمات التي شنتها فلول النظام البائد، والتي أدت إلى استشهاد عدد من عناصر قوات الأمن وزعزعة الاستقرار المحلي.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قرارًا بتشكيل هذه اللجنة للتحقيق في الأحداث وتقديم تقريرها النهائي خلال 30 يومًا.

كما أكد في كلمة سابقة على مواصلة ملاحقة فلول النظام الساقط، مشددًا على أن سوريا لن تعود إلى الوراء، وستستمر في حصر السلاح بيد الدولة لضمان الأمن والاستقرار.

وأدان الاتحاد الأوروبي الهجمات الأخيرة في الساحل السوري، داعيًا إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها.

كما وصف حزب العدالة والتنمية التركي استهداف قوات الأمن في الساحل بأنه هجوم إرهابي يستهدف وحدة سوريا واستقرارها.