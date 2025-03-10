الجزائر تكرم أحمد الجندي على إنجازه في أولمبياد باريس 2024

تستعد الجزائر لتنظيم حفل الجوائز الأولمبية الأفريقية 2025 الذي سيكرم أفضل الرياضيين والمدربين في القارة السمراء المتألقين خلال العام الماضي 2025.

سيقام الحفل يوم السبت المقبل بالعاصمة الجزائر تحت إشراف اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" بمناسبة انعقاد الدورة الـ22 للاتحاد بحضور رؤساء 54 لجنة وطنية أولمبية أفريقية.

وسيحضر الحفل أيضا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إضافة لعدد من وزراء الرياضة بالبلدان الأفريقية مثل نيجيريا وأنجولا وغينيا الاستوائية إلى جانب رؤساء الاتحادات الدولية لكرة اليد، والرياضات المائية، والترياثلون، ورئيس الاتحاد العالمي للملاكمة.

وقال الجزائري مصطفى براف، رئيس "أنوكا" في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية، إن الحفل سيكرم أبرز الرياضيين المتألقين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهم الكينية بياتريس شيبيت، المتوجة بذهبيتي 5 آلاف و10 آلاف متر، والجزائرية كيليا نمور، الحائزة على ميدالية ذهبية تاريخية لأفريقيا والعرب في مسابقة الجمباز الفني، والبوتسواني ليتسلي تيبوجو، الحائز على ذهبية سباق 200 متر.

كما سيتم تكريم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الفائزة بذهبية وزن 66 كيلوجراما، والمصري أحمد الجندي، المتوج بذهبية الخماسي الحديث.

وستحصل النيجيرية ريينا واكاما، مدربة سيدات نيجيريا لكرة السلة على جائزة أفضل مدربة بعدما قادت منتخب بلادها إلى تحقيق إنجاز تاريخي وبلوغ دور الثمانية بأولمبياد باريس، وفاز إيمرس فاي بجائزة أفضل مدرب بعد قيادة منتخب بلاده كوت ديفوار للتتويج بكأس أمم أفريقيا بسيناريو إعجازي بعد توليه المسؤولية بدء من الأدوار الإقصائية.