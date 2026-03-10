رئيس مدينة أرمنت يتابع تطبيق تعريفة الركوب ويطمئن على توافر الوقود والسلع التموينية

أجرى الدكتور عبدالخالق حسين مدني، رئيس مركز ومدينة أرمنت في الأقصر، جولة ميدانية شملت مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود؛ لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من انتظام العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

وخلال الجولة شدد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة وتثبيت ملصقات الأسعار على المركبات لضمان وضوحها أمام المواطنين، مع تكثيف الرقابة الميدانية لمنع أي محاولات لاستغلال الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى هامش الجولة عقد رئيس المركز اجتماعا مع مدير إدارة التموين بأرمنت لمتابعة الموقف التمويني بالمركز، حيث تم التأكد من توافر الرصيد التمويني من الوقود وتوفر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية والخبز المدعم، مع التشديد على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها بزيادة الوقود، إلى جانب استمرار التنسيق بين غرفة عمليات المدينة وإدارة التموين لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين.

واعتبارا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95: 24 جنيها للتر بدلا من 21 جنيها سابقا.

- بنزين 92: 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه.

- بنزين 80: 20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه.

- السولار.: 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

- غاز تموين السيارات: 13 جنيها لكل متر مكعب بدلا من 10 جنيهات.



