محافظ أسيوط يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات ويوجه بتكثيف الحملات الميدانية لمنع التلاعب بالأسعار

• خطة رقابية مشددة على المواقف ومحطات الوقود.. وخطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة

أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قرارا رقم 474 لسنة 2026 بالتعريفة الجديدة لأجرة المواصلات الداخلية والخارجية بمختلف وسائل النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي داخل مدن ومراكز المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار ويأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي،

وأكد محافظ أسيوط أن القرار يهدف إلى ضبط منظومة النقل بالمحافظة ومنع أي استغلال للمواطنين، مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بتكثيف الحملات المفاجئة على مواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية ومنع التلاعب أو رفع الأسعار دون وجه حق.

وأوضح المحافظ أن التعريفة الجديدة تلزم السائقين وأصحاب المركبات بوضع "استيكر" بالقيمة المحددة على الزجاجين الأمامي والخلفي للمركبة، مع تركيب لافتات إرشادية وبانرات واضحة داخل جميع المواقف توضح خطوط السير الجديدة وقيمة الأجرة وأرقام الشكاوى. كما كلف المحافظ إدارة المرور وإدارة المواقف بتكثيف الحملات على جميع الميادين والمواقف لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين لمتابعة محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص المقررة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات يتم ضبطها.

كما أعلن محافظ أسيوط عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الرقم (114)، أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727 – 088/2135670)، بالإضافة إلى تلقي الصور والبلاغات عبر تطبيقات (واتس آب – تليجرام) على الرقم (01066628906)، فضلًا عن الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء (16528).

وتضمنت التعريفة الجديدة داخل مدينة أسيوط تحديد أجرة التاكسي بـ20جنيهًا، والسرفيس داخل المدينة بـ7 جنيهات، بينما بلغت 12.5 جنيه لكل من مدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، و7 جنيهات داخل كل مدينة منهما. أما الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها فجاءت كالتالي: 34 جنيهًا لديروط، 25 جنيها للقوصية، 15 جنيها لمنفلوط و15 لأبوتيج، و20 جنيها لصدفا، 26.5 للغنايم، و15 جنيها لساحل سليم، و20 للبداري، و11.5 جنيه لأبنوب، و6.5 جنيه للفتح.

كما شمل القرار تعديل تعريفة الأجرة بين أسيوط والمحافظات الأخرى، حيث بلغت 275 جنيهًا إلى القاهرة، و46 جنيها لملوي، و65 جنيها للمنيا، و24.5 جنيه لطما و38 جنيها لطهطا و61 جنيها لسوهاج، و60 جنيها للمراغة و101 جنيه البلينا و98 جنيها لجرجا و101 جنيه لدار السلام، و115 جنيها للوادي الجديد و125 جنيها لنجع حمادي، و127 جنيها لقنا، و265 جنيهًا للغردقة، إلى جانب باقي الأسعار التي تم تحديدها وفق المسافات المعتمدة رسميًا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من المرور والشئون القانونية والمواقف لوضع التعريفة الجديدة وفقًا للأسعار المحدثة للوقود، على أن تظل غرفة إدارة الأزمات والكوارث في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ القرارات والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من المواطنين.

واعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميًا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

-بنزين 95.. 24 جنيهاً للتر بدلا من 21 جنيها سابقا.

-بنزين 92 .. 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه.

-بنزين 80 .. 20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه.

-السولار .. 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

-غاز تموين السيارات 13 جنيها / م3 بدلا من 10 جنيهات.