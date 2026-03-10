الصحة: إلغاء ترخيص الطبيب ضياء الدين شلبي العوضي وغلق عيادته بمدينة نصر لنشر معلومات علاجية مضللة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور قرار الغلق الإداري رقم (256) بتاريخ 10 مارس 2026 للمنشأة الطبية المملوكة للطبيب ضياء الدين شلبي العوضي، والكائنة بشارع النزهة – شرق مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرار جاء تنفيذًا لحكم هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الأطباء الصادر بجلسة 17 فبراير 2026، والقاضي بإسقاط عضوية الطبيب من النقابة العامة للأطباء، تطبيقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب رقم (415) لسنة 1954، وهو ما يترتب عليه إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

وأشار إلى أن الطبيب أُحيل للتحقيق والتأديب على خلفية نشره معلومات علاجية مضللة قد تعرّض المرضى لمخاطر صحية جسيمة، من بينها دعوة مرضى السكري إلى التوقف عن استخدام الأنسولين، بالمخالفة للأسس العلمية المعتمدة.

ومن جهته، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، تنفيذ قرار الغلق الإداري للمنشأة وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة للطبيب المذكور، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للعمل الطبي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي ممارسات تخالف القواعد المهنية أو تهدد سلامة المرضى.