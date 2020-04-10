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الإمارات تسجل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة مريضين

أرشيفية
أرشيفية
أبوظبي - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:42 ص | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:42 ص

أعلنت الإمارات تسجيل 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990.

وقالت وزارة الصحة في بيان أصدرته صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي) إنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس لمريضين عربي وآسيوي، كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 14 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 29 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 268.


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