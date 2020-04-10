كرواتيا: قضاء عيد الفصح في المنازل رغم تخفيف القيود بشكل طفيف

خففت كرواتيا على نحو طفيف القيود المفروضة في البلاد جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك قبل عيد الفصح الذي يحل بعد غد الأحد، وأكد مسؤولو هذه الدولة الكاثوليكية أنه يجب أن تكون الاحتفالات آمنة، وأن تُقضى في المنازل، ودون تجمعات.

وقال وزير الصحة فيلي بيروس بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الخميس: "بالنسبة لهذه العطلة، البقاء في المنزل مهم أكثر من ذي قبل... ويجب أن نتصرف الآن من أجل مستقبل أكثر صحة".

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، سمحت الحكومة بأن تظل أبواب المحلات مفتوحة لساعات أطول من أجل العطلة وأعادت فتح بعض الأسواق، وهو ما أثار مخاوف بين الخبراء من أن يتم تفسير ذلك على أنه موافقة على الاحتفال.

وفي معرض التأكيد على أن الإجراءات الرئيسية مازالت سارية، دعت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء مواطني البلاد بالخارج إلى عدم العودة لقضاء العطلة في وطنهم، وقالت إن عليهم الخضوع للعزل الصحي لمدة أسبوعين، حال فعلوا ذلك.

وقال برانكو كولاريتش عالم الأوبئة في جامعة ريجيكا لموقع "إنديكس . اتش آر " الإخباري: "اعتقد أن القليلين سوف يأتون لأن أوروبا تواجه مشاكل".

وأوضح أن الناس على علم بنظام الدخول المتشدد على الحدود، وأن حافلات الركاب تقضي ما يصل إلى 30 ساعة قبل أن يتم لها السماح بالمرور، ثم يخضع الوافدون لعزلة صحية.