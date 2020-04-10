شركة طباعة يابانية تطبع لافتات مجانية لقياس المسافة الاجتماعية

تبذل العديد من الشركات حول العالم قصارى جهدها للمساهمة في مكافحة جائحة فيروس "كورونا".

بعض الشركات المصنعة لديها القدرة علي المساهمة بأشكال مختلفة، منها من حولت خط إنتاجها لصنع أقنعة مثل شركة شارب للإلكترونيات في مصنعها في محافظة "ميي" اليابانية، وشركات التكييفات في الولايات المتحدة وشركة سوزوكي للسيارات في الهند، ولكن كان لشركات الطباعة تفكير مختلف في حدود تخصصها للمساعدة في مواجهة الفيروس، كما نشر موقع"اليابان توداي".

قررت شركة كينكو للطباعة والنشر في اليابان المساعدة في زيادة الوعي بالمسافة الاجتماعية، عن طرق طباعة لافتات توزع مجانا بطول متر ونص حتي يظل الناس علي تذكرة دائمة بالمسافة الاجتماعية التي تجعهم في مأمن من خطر العدوي.

كتبت شركة "كينكو" علي اللافتات عبارة"في الوقت الحالي" وكانت هذه العبارة فقط لبث روح الطمأنينة داخل النفوس، وأن هذه الفترة لن تستمر كثيرا، لأن الناس يريدون الاتصال والتفاعل ولكنهم بحاجة إلى البقاء جسديًا بعيدًا "في الوقت الحالي" فقط نتيجة وجود خطر "كورونا".

وأكد رئيس مجلس إدراة شركة المطبوعات والنشر" الغرض من هذه المبادره هو مساعدة المواطنين على فهم إحساس المسافة بسهولة، سواء في مكان العمل أو المنزل"،وبذلك يأمل أن يساعد ذلك في الحد من الإصابات بين الأشخاص غير القادرين على العمل عن بعد".

وأشار الموقع بالنسبة للراغبين في الحصول علي اللافته مجانا، يمكنهم الإتصال بمتجر كينكو حتى تتمكن من استلامه دون انتظار وصول فريق العمل إلي مدينتك وتوزيعه مجانا علي الأهالي.