نيوزيلندا تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقله راديو "نيوزيلندا" - أن من بين الحالات الجديدة 8 حالات وافدة من الهند، مشيرة إلى أنه تم إخضاع جميع حالات الإصابة الجديدة للحجر الصحي.

وأضاف البيان أن عدد الحالات النشطة في البلاد ارتفع إلى 105 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 2215 حالة.

يذكر أن نيوزيلندا نجحت في احتواء تفشي الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى من خلال تطبيق إجراءات مشددة منها أنظمة التتبع السريع وإغلاق الحدود والإغلاق المفاجئ.