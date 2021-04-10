شاهد أقدم سمكة محفوظة ضمن آثار المدينة المفقودة بالأقصر

عرض الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، سمكة محفوظة مطلية بالذهب، ضمن الأشياء التي اكتشفت في أكبر كشف أثري بالأقصر، والمعروف إعلاميا بـ"المدينة المفقودة".

وتنتمي هذه السمكة إلى نوع البياض النيلي كبير الحجم، والذي كان المصريون القدماء يقدسونه في بعض المناطق، خاصة في إسنا جنوبي الأقصر.

وذكر حواس أنه أطلق على مدينة «إشراقة آتون» اسم المدينة الذهبية؛ لأنها بُينت في العصر الذهبي لمصر، مشيرًا إلى اكتشاف ربعها حتى الآن.



وأضاف في مؤتمر صحفي عالمي اليوم أن الربع المكتشف يمثل أكبر مدينة عُثِر عليها في مصر حتى الآن، قائلًا إنه يضم 3 أحياء، وأماكن لتخزين اللحوم ولعمل الملابس وصنادل، وتماثيلًا للإلهين «تي» و«بس».



وأعلن عن الكشف عن منطقة المعابد واستكمال اكتشافات الناحية الغربية والشمالية، خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن المدينة تؤكد أن الحضارة المصرية ليست حضارة موت.

واكتشفت البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس، الخميس الماضي، المدينة المفقودة تحت الرمال، والتي كانت تسمى «صعود آتون»، ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.