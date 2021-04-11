وزير الري: مصر لديها جاهزية للتعامل مع صدمة الملء الثاني لسد النهضة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لديها الجاهزية للتعامل مع صدمة الملء الثاني لسد النهضة، مشيرًا إلى أن أثيوبيا تصر على الملء الثاني بنسبة كبيرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية«mbcمصر»، مساء السبت، أن أثيوبيا تعاني من مشكلات داخلية وتريد أن تفي بوعدها للمواطنين بالملء الثاني للسد، ذاكرًا أن على الرغم من من عدم الاستفادة من مياه الملء الأول إلا أنها تصر على الملء الثاني.

وأوضح أن الدولة مستعدة للتعامل مع كل السناريوهات المحتملة سواء بالملء الثاني وعمل السد أو بعد التشغيل أو حدوث الملء مع الجفاف أو حتى في حالة حدوث أخطاء فنية بالسد، لافتًا إلى أنه من الوارد أن يقوم الجانب الأثيوبي بتفريع جزء من المياه المخزونة لزيادة الجزء الخراسني استعدادًا للملء الثاني.

ولفت إلى مرواغة الجانب الأثيوبي وقت سؤالهم عن عكارة مياه النيل، والتي اتضح أنه صرف جزء من المياه المخزونة بالسد دون أن يبلغ الجانب السوداني، مضيفًا أنه حاول وقتها عقد اتفاق وتبادل البيانات مع السودان إلا أنه تراجع فيما بعد.