ترامب: ما كان لإسرائيل استهداف لبنان

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما إسرائيليا على لبنان ربما يعقد محاولات التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الأحد لإنهاء ​حربهما، لكنه قال إن الاتفاق بات وشيكا.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر افتقار الولايات المتحدة إلى الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتها. وقالت ‌إسرائيل إن الهجوم استهدف مقاتلين من حزب الله المدعوم من إيران.







وحملت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الإسرائيلي في لبنان. وتوعدت طهران "برد قوي"، إذ قالت قيادتها العسكرية المشتركة العليا إن "الإصبع على الزناد" جاهز لإطلاق النار على "قلب العدو".

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "كان ينبغي ألا يقع هجوم بيروت هذا الصباح، لا سيما في يوم مميز نقترب فيه من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران".

وأضاف "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة، بما فيها لبنان، وعلى جميع الأطراف أن تتوقف عن ​إطلاق النار".

* الحرب تؤجج صراع إسرائيل وحزب الله

بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، لتؤجج الصراع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.



وقالت إسرائيل إنها ليست طرفا في الاتفاق الأمريكي ​الإيراني المزمع. ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلاف مع ترامب بشأن مطالب واشنطن بأن تحد إسرائيل من عملياتها العسكرية في لبنان لإتاحة المجال أمام التوصل إلى ⁠اتفاق مع طهران.

وكتب قاليباف على منصة إكس "إذا كنتم تفتقرون إلى الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتكم، فإن الحديث عن مواصلة المسار (الخاص بالسلام) غير ممكن". ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن محمد جعفر أسدي، نائب قائد القيادة العسكرية المشتركة ​الإيرانية، قوله إن "الجرائم" الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت لن تمر دون رد.

وقال ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس السبت إنهما يتوقعان توقيع الاتفاق اليوم الأحد الموافق ليوم ميلاد ترامب الثمانين. وقال مسؤول منخرط في المحادثات اليوم إن ​الوسطاء متفائلون من أن الاتفاق "أوشك على الانتهاء". وقال أحد مستشاري الكرملين إن ترامب أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم بأن الاتفاق بات وشيكا.



لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيت وعبر محتجون متشددون في إيران عن معارضتهم للخطوة.

وأبلغ مسؤول إيراني كبير رويترز بأن شروط مسودة الاتفاق تنص على أن توافق الولايات المتحدة على الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، في حين ستوافق طهران على عدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار ​مساعي إبرام الاتفاق.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إن حزب الله أطلق ثلاثة مقذوفات باتجاه تجمعات سكنية في شمال إسرائيل، في انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان.



ثم أطلقت إسرائيل النار على ما وصفته بأهداف تابعة لحزب الله في الضاحية ​الجنوبية لبيروت، في هجوم قال الدفاع المدني اللبناني إنه أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن دبلوماسي لم تكشف عن هويته، مشارك في المحادثات، قوله إن الغارات الإسرائيلية تعرقل الجهود المبذولة لإتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني، ووصف هذه الهجمات بأنها ‌محاولة لتخريب تلك ⁠الجهود.

ولم ترد إسرائيل بعد على هذا التأكيد.

وقالت إسرائيل إنها ستحتفظ بحرية العمليات في لبنان، في حين جعلت طهران وقف إطلاق النار الكامل هناك عنصرا مهما من مطالبها.

وقال ترامب في منشور اليوم "ينبغي ألا تشن إسرائيل مزيدا من الهجمات في أي مكان في لبنان، ولكن ينبغي أيضا ألا يشن أي طرف آخر، بما يشمل حزب الله، هجمات أخرى على إسرائيل".

* الغموض يكتنف موعد التوقيع

قُتل الآلاف، معظمهم في إيران ولبنان، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غاراتهما على إيران. وشنت إيران غارات على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية، وأغلقت فعليا مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لإمدادات النفط العالمية. وأدى هذا الإغلاق إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، في حين حاصرت البحرية الأمريكية الموانئ الإيرانية.

لكن وكالة أنباء فارس ​الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع قوله اليوم إن طهران ​لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق الإطاري ⁠ولا يزال الخبراء وصناع القرار يراجعونه من النواحي السياسية والقانونية والفنية.

وتشير مسودة الشروط التي وصفتها مصادر متعددة لرويترز إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ في الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة ورفع العقوبات عن صادراتها النفطية مقابل فتح إيران مضيق هرمز.

وسيجري تناول ملف البرنامج النووي الإيراني خلال فترة محادثات تمتد 60 يوما.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم إن ​طهران وافقت على الحفاظ على الوضع الراهن للبرنامج النووي، إذ ستمتنع عن تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.

وذكر مسؤول أمريكي أن ​الاتفاق سيؤدي في نهاية المطاف ⁠إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، مع تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال المسؤول الإيراني الكبير إن مسودة الاتفاق ستسمح لطهران بتخفيف اليورانيوم المخصب داخل البلاد، وتنفي طهران اعتزامها تصنيع قنبلة نووية.

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأن إنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران سيبدأ "فورا" بمجرد توقيع الاتفاق، لكن التوقيت سيتوقف على معاودة فتح مضيق هرمز. وأكد أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تأمين المضيق لضمان عبور السفن بأمان.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس نيوز) أن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على قوة عسكرية ⁠كافية في ​المنطقة "لضمان بقاء الخيار العسكري متاحا" خلال المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأدت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية إلى إضعاف القاعدة الصناعية العسكرية لإيران بشدة وألحقت ​أضرارا بجيشها، لكن خبراء يقولون إن الحرب عززت هيمنة غلاة المحافظين بالحرس الثوري الإيراني أكثر من أي وقت مضى.

ونُظمت مسيرات مؤيدة للحكومة في أنحاء إيران مساء أمس السبت، وقال سكان ووكالات أنباء إن معارضين للاتفاق الإطاري عبروا بقوة عن استيائهم منه.

وقال أحد سكان مدينة مشهد في ​شمال شرق إيران لرويترز إن بعض المحتجين هتفوا (الموت لمن يقدم تنازلات)، في إشارة على ما يبدو إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.