 وفاة امرأة في حريق منزل بشمال لندن - بوابة الشروق
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وفاة امرأة في حريق منزل بشمال لندن

د ب ا
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 1:49 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 1:49 ص

توفيت امرأة في أعقاب حريق منزل في شمالي العاصمة البريطانية لندن، يوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى موقع الحريق الذي اندلع في منزل في هيلسايد جاردنز في إدجوير صباح يوم السبت.

ووجد رجال الإطفاء المرأة ممددة على أرضية الطابق الأرضي من المبنى، ومع ذلك تم إعلان وفاتها في موقع الحادث.

شارك في إطفاء الحريق 20 من رجال الإطفاء وثلاث سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق بعد أقل من ساعة.

وتجري شرطة العاصمة وفرقة إطفاء لندن تحقيقا للوقوف على سبب الحريق.

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