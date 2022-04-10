رئيس الحكومة الإيطالية يزور الجزائر غدا لتوقيع اتفاقية توريد الغاز

يزور رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الجزائر، غدا الاثنين.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن رئيس الحكومة الإيطالية سيصل، غدا إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك تلبيةً لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وبحسب البيان، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وكانت وكالة "إيتال براس" الإيطالية قد نقلت عن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قوله: "صباح الغد سأكون في الجزائر مع الرئيس دراجي، سنوقع اتفاقية مهمة بشأن الغاز تسمح لنا بمواجهة أي ابتزاز"، في إشارة إلى الصراع الدائر بين روسيا والدول الغربية حول الغاز.

كما أكد دي مايو أن "الحكومة الإيطالية ملتزمة بزيادة إمدادات الطاقة، ولا سيما الغاز، من مختلف الشركاء الدوليين"، وعلى رأسهم الجزائر، التي وصفها بـ"المورد الموثوق"، في الوقت الذي يوجد تنسيق بين "سوناطراك" الجزائرية للنفط، و"إيني" من أجل الرفع من وتيرة الإنتاج للحاق باحتياجات البلد الشريك من الغاز.