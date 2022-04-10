الكاظمي يدعو لتأمين متطلبات الطاقة الكهربائية بالعراق في الصيف المقبل

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى تشكيل فريق عمل من الوزارات لتلبية كل متطلبات تأمين الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف المقبل من الوقود والمحولات وحماية أبراج الطاقة.

وشدد الكاظمي، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للطاقة "على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها للمواطنين الأولوية القصوى، والعمل على مدار الساعة لمعالجة أي خلل يطرأ على المنظومة الكهربائية، وأن تكون هناك دوما حلول حاضرة لأي أزمة طارئة"،حسب بيان للحكومة العراقية.

وناقش الإجتماع وضع الطاقة الكهربائية في العراق وأعمال الصيانة المطلوبة، وآليات توفير الوقود والتخصيصات المالية والخطط الأمنية اللازمة لحماية أبراج الطاقة فضلا عن إكمال التنسيق مع الجانب الإيراني لتوفير الغاز الإيراني لاستمرار معدلات تزويد إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

ويعاني العراق من نقص كبير في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب عمليات الفساد، التي طالت تعاقدات بناء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فضلا عن تدمير بعضها جراء الحروب التي تعرضت لها البلاد.

وأجرى العراق خلال الأشهر الماضية مفاوضات لشراء الطاقة الكهربائية من كل من السعودية وتركيا والأردن ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى معدلات الطاقة التي يتم استيرادها من إيران لسد النقص في إنتاج الطاقة الكهربائية.