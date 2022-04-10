الإعدام شنقا لقهوجي وسايس قتلا مواطن عمدا في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، بمعاقبة كل من مروان أحمد خليل، عامل بمقهي واسلام محمد سمير، سايس بالاعدام شنقا بتهمة قتل مواطن في الجيزة في القضية رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الجيزة عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين مروان أحمد خليل ، عامل بمقهي ، ٢٦ سنة و اسلام محمد سمير ، سايس ، ٢٢ سنة بقتل المجني عليه أحمد ربيع ، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله وأعدا لهذا الغرض اسلحة بيضاء " مطواة ، سكين كبير الحجم " فأتحدت إرادتهما علي ما انتووه ووزعا الأدوار فيما بينهما كأتفاقهما المسبق و عمدوا اليه في الزمان والمكان الذي ايقنا سلفا تواجده به وما أن ظفرا به حتي عاجله المتهم الأول بتسديدة طعنه له بأستخدام سلاح أبيض " مطواة " استقرت بصدره حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من ازره شاهرا سلاح أبيض " سكين كبير الحجم " للحيلولة دون أغاثته أتماما لجريمتهم قاصدين قتله فأحدثوا به الاصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة أحراز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" واحراز المتهم الثاني سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.