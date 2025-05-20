ماسك يؤكد التزامه بالاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا السنوات الـ5 المقبلة

صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه ملتزم بالاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة ضغوطا مكثفة بسبب المستهلكين وأسعار الأسهم، على خلفية عمل ماسك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات ماسك ردا على سؤال خلال مقابلة بالفيديو في إطار منتدى قطر الاقتصادي برعاية بلومبرج، بعد زيارة ماسك للدوحة ضمن جولة ترامب الخليجية الأسبوع الماضي.

وأجاب ماسك بـ"نعم" ردا على سؤال يقول: "هل ترى نفسه مستمرا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال خمس سنوات، وهل أنت ملتزم بذلك؟".

وردا على سؤال آخر يقول: "هل توجد أي شكوك بشأن ذلك؟"، أجاب ماسك ضاحكا: "لا يمكن أن أبقى هنا إذا كنت قد فارقت الحياة".