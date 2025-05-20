الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم بأكتوبر

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم شهير على طريق وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطواريء.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع اى إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.