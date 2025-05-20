الجيش السوداني يعلن تحرير ولاية الخرطوم: لا وجود للمتمردين فيها

أعلن الجيش السوداني، اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر الدعم السريع، مؤكدا أن الولاية خالية تمامًا من المتمردين.

وقال بيان للجيش، اليوم الثلاثاء: «نعلن اليوم اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر المليشيات الإرهابية وتطهير عاصمتنا الوطنية من المتمردين وأعوانهم».

وأضاف: «نجدد عهدنا مع شعبنا بمواصلة جهودنا حتى تطهير آخر شبر من بلادنا من كل متمرد وخائن وعميل».

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتمددت انتصارات الأخير في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.