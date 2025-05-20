مصرع سيدة على يد نجلها بقرية خزام في قنا

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بقرية خزام التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، إثر تعرضها للطعن بآلة حادة على يد نجلها، والذي فر هاربا عقب ارتكاب الجريمة.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع سيدة تدعى "ع. أ."، وتبلغ من العمر 57 عامًا، إثر إصابتها بعدة طعنات داخل منزلها بقرية خزام.

وتبين من المعاينة الأولية أن نجل المجني عليها هو مرتكب الواقعة، حيث سدد لها طعنات باستخدام آلة حادة، قبل أن يلوذ بالفرار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد دوافعها، كما تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.