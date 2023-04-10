 حقيقة مشادة عبدالقادر ومدرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
الإثنين 10 أبريل 2023 4:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

حقيقة مشادة عبدالقادر ومدرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 10 أبريل 2023 - 3:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أبريل 2023 - 3:09 ص

نفى أحمد عبد القادر مهاجم النادي الأهلي، تصريحات شوقي السعيد لاعب فريق الزمالك السابق، بشأن دخوله في مشادة كلامية مع مدربه سامي قمصان.

ويغيب عبدالقادر عن قائمة فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بسبب شعوره بـ إجهاد عضلي.

وعلق عبد القادر على تصريحات السعيد عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قائلا: «ربنا يهديك يا شوقي ويخليك لهبدك.. شكرا لكل الناس اللي اطمنت عليا».

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، في نهائي كأس مصر.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك