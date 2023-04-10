حقيقة مشادة عبدالقادر ومدرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

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نفى أحمد عبد القادر مهاجم النادي الأهلي، تصريحات شوقي السعيد لاعب فريق الزمالك السابق، بشأن دخوله في مشادة كلامية مع مدربه سامي قمصان.

ويغيب عبدالقادر عن قائمة فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بسبب شعوره بـ إجهاد عضلي.

وعلق عبد القادر على تصريحات السعيد عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قائلا: «ربنا يهديك يا شوقي ويخليك لهبدك.. شكرا لكل الناس اللي اطمنت عليا».

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، في نهائي كأس مصر.