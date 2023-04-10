قال الفنان علي قاسم، إن النجاح الذي حققه مسلسل «الهرشة السابعة» يرجع إلى تكامل كل العناصر من: الإخراج والتمثيل والموسيقى، والكتابة تحت إشراف مريم نعوم، ودينا نجم.



وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء العربية»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الاثنين، أنه لم يتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل وبتلك السرعة، قائلًا إن أبرز ردود الفعل تمحورت حول فكرة الواقعية والخوف من الزواج.



من جانبها، ذكرت الفنانة أسماء جلال، أن الجانب الإنساني أكثر ما يربطها بالشخصية التي تقدمها في الأعمال الفنية، لافتة إلى أن 80% من الشخصية الموجودة في الواقع، مرتبطة بكيفية لتربية وتعامل الأهل مع الإنسان في الصغر.



وأكملت: «الإنسان يظل محتفظًا بتلك الأحاسيس، حتى يجد كلمة تفهمه سبب ما حدث أو كلمة تطمئنه أو اعتذار أو أيًا كان، وكنت حريصة على معرفة ما مرت به سلمى (الشخصية التي تجسدها بالمسلسل) في الماضي حتى أعلم سبب ما وصلت إليه الآن».



وأعربت عن سعادتها بردود الفعل حول المسلسل، مضيفة: «الأحلى لما حد يقول إن الشخصية شبه حد في حياتي أو تفكرني بعلاقتي أو خلتنا نفكر وأحط خط في العلاقة مع زوجي أو بنتي، وتأييد فكرة الوضوح والعلاج النفسي، كلها حاجات مهمة ومؤشرات للنجاح بشكل عام».







مسلسل «الهرشة السابعة» من بطولة الفنانين أمينة خليل، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وأسماء جلال، وعايدة رياض، ومحمد محمود، وعماد رشاد، وحنان سليمان، إلى جانب ضيوف الشرف في المسلسل.



وتدور أحداث المسلسل في إطار «اجتماعي رومانسي»، مليء بالإثارة والتشويق، حيث يحمل المسلسل العديد من القضايا المختلفة التي تُعتبر من أقرب الموضوعات للجمهور.