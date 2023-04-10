تحرير محاضر إتلاف أسفلت ورفع التعديات بحي العجوزة

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال حي العجوزة، من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق العام خلال حملات مكبرة تم شنها لإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



أسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفة بيئية للمتسببين فى إتلاف الإسفلت بسبب غسيل السيارات في الطرق العامة، وذلك بشوارع الفالوجا وجزيرة العرب وطاهر الأسمر وترعة الزمر بأرض اللواء وميدان أسوان، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتمكنت الحملات، أيضا من رفع حالات إشغال متنوعة شملت عدة شوارع بقطاعات العجوزة والمهندسين ومنطقة الصحفيين وأرض اللواء، وتم مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي وإزالة تعديات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية والأقماع المخالفة والكتل الأسمنتية، بالإضافة إلى شن حملة ليلية لإلزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وترشيد الكهرباء.