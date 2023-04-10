تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية في التاسعة والربع من مساء اليوم صوب ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث مواجهة الأهلي أمام بيراميدز، في نهائي نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر، موسم 2021-2022. يخوض الأهلي نهائي كأس مصر للمرة 54 في تاريخه، بعدما توج باللقب 37 مرة آخرها نسخة موسم 2019 – 2020 وهو الأكثر تتويجا بالبطولة بينما، يخوض بيراميدز النهائي للمرة الثانية بعدما خسر نهائي نسخة 2018 – 2019 أمام الزمالك.

وتقام المباراة بحضور 20 ألف مشجع باستاد القاهرة، حيث أعلنت شركة تذكرتي نفاد التذاكر المخصصة للفريقين بالكامل.

ويلتقي الفائز بلقب البطولة مع الزمالك، بطل الدوري في الموسم الماضي، يوم 5 مايو المقبل في الإمارات على كأس السوبر المصري. وصعد الأهلي للمباراة النهائية، بعدما تغلب على فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف سجله أحمد عبد القادر في دور الـ32، ثم أقصى مصر المقاصة بنفس النتيجة في دور الـ16، بهدف رامي ربيعة من ضربة جزاء.

وتأهل الأهلي على حساب المقاولون العرب في ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة (1-1) وسجل وقتها كريم فؤاد للأحمر بينما تخطى عقبة سموحة بنتيجة 3-1 في نصف النهائي بأهداف أحمد عبد القادر وحمدي فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا.

وسجل الأهلي 6 أهداف خلال مشواره في كأس مصر واستقبل هدفين فقط، ويعد أحمد عبد القادر هداف الفريق بهذه النسخة برصيد هدفين.

يتسلح الأهلي في مواجهة اليوم بخبراته من أجل تحقيق الفوز بلقب الكأس، لتعويض خسارته للدوري في الموسم الماضي. ويعيش الأهلي حالة معنوية رائعة بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني، ثم تعزيز صدارته للدوري بفوزه على غزل المحلة 3-0.

وتحوم الشكوك حول طاهر محمد طاهر للإصابة، ومحمود متولي، العائد مؤخرًا من الإصابة؛ حيث يفضل الجهاز الفني والطبي عدم التعجل في عودته خوفًا من تجدد الإصابة، كما ستكون مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، محل شك، في ظل الحديث عن انتهاء مهلة دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

ويعول السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيلته شبه الثابتة في المباريات الأخيرة، ويدرس الدفع بكهربا، في حالة سلامة موقفه القانوني، حيث يعتبر كهربا أبرز الأسلحة الهجومية والذي تألق بشكل لافت مؤخرا، بالإضافة إلى الجنوب إفريقي بيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

ويأمل كولر تكرار تفوقه على بيراميدز، بعدما فاز في لقاء الدور الأول للدوري، بنتيجة 3-0 وهو اللقاء الذي أدى لإقالة اليوناني تاكيس جونياس من قيادة بيراميدز، وتحقيق ثاني ألقابه مع النادي الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر الأخير أمام الزمالك.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط يلعب، أليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسي، خلف ثلاثي الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

من جهته تأهل بيراميدز من دور الـ32 على حساب لافيينا بهدف نظيف بتوقيع أحمد سامي، ثم تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16، بنتيجة 2-1 وسجل ثنائية بيراميدز فخر الدين بن يوسف وإسلام عيسى، ثم صعد بيراميدز في ربع النهائي على حساب البنك الأهلي، بهدف رمضان صبحي ثم تخطى الزمالك حامل اللقب في نصف النهائي، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 وسجل لصالح بيراميدز وليد الكرتي.

وسجل بيراميدز 5 أهداف خلال مشواره في هذه النسخة واستقبل هدفين فقط أيضا، وتبادل 5 لاعبين تسجيل أهداف الفريق في البطولة. ويطمح بيراميدز لتحقيق اللقب الأول منذ تحوله لهذا المسمى عام 2018.

وتأهل بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بتغلبه على فيوتشر في آخر جولة ولكن نتائجه في الدوري تبدو متذبذبة ويحتل الفريق المركز الثالث للدوري. ويغيب عن صفوف بيراميدز الثنائي علي جبر ومصطفى فتحي للإيقاف بجانب الجنوب إفريقي فاخري لاكاي، بسبب الإصابة.

ويعول البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز على خبرات قائده عبد الله السعيد، بجانب بعض العناصر المميزة وتحديدا رمضان صبحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي.

وقرر الاتحاد المصري إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم مصري وليس أجنبيا، كما طلب بيراميدز وهو ما فجر غضب سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز والذي أصدر بيانًا رسميًا، هدد خلاله بإيقاف الاستثمارات في النادي بنهاية الموسم.

وأدار الحكام المصريون 6 مباريات بين الفريقين، حقق الأهلي انتصارين مقابل فوز وحيد لبيراميدز، و3 تعادلات، بينما ظهر الحكام الأجانب في 5 مقابلات.

وتسببت القرارات التحكيمية في حالات جدلية عديدة، منذ الظهور الأول للتحكيم المصري بمباريات الأهلي وبيراميدز.