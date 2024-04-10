الحكومة الفرنسية تدرس إلغاء الضمانات الوظيفية للعاملين بالحكومة لتسهيل فصل المقصرين منهم

تدرس الحكومة الفرنسية، إلغاء الضمانات الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي، لتسهيل فصل المقصرين منهم، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الخدمة المدنية الفرنسي ستانيسلاس جويريني.

وقال جويريني، في حديث لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم الأربعاء، إن رواتب العاملين في القطاع الحكومي يجب أن تكون مرتبطة بالأداء أيضا بصورة جزئية، موضحا أن الحكومة والنقابات ستجري محادثات بهذا الشأن خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أنه يجب أن يكون الأفراد قادرين على دخول الوظائف والخروج منها، والحصول على أجور أفضل كعاملين في الحكومة، مضيفا أن النظام (الوظيفي) لا يزال عالقا في ثمانينات القرن الماضي.