واشنطن ترسل أسلحة مصادرة في بحر العرب إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء أن واشنطن أرسلت آلاف الأسلحة المصادرة في بحر العرب إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة العدل في بيان: "في 4 (نيسان) أبريل، نقلت الولايات المتحدة أكثر من 5000 بندقية (إيه كي – 47) ومدافع رشاشة وبنادق قنص وقذائف (آر بي جي – 7) وأكثر من 500 ألف طلقة من ذخيرة 62ر7 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وذكرت وزارة العدل إن الجيش الأمريكي والقوات المسلحة للحلفاء صادروا الأسلحة على متن أربع سفن بدون علم في بحر العرب كانت متجهة من إيران إلى اليمن بين عامي 2021 و 2023.

ووفقا لواشنطن، أرادت إيران إرسال الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي التي تتخذ من اليمن مقرا لها، وهو انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي. لذلك أعلنت الولايات المتحدة أن الأسلحة ملك لها.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند: "مع نقل الأسلحة هذا، تعطل حكومة الولايات المتحدة جهود إيران المزعزعة للاستقرار وتدعم معركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي الوحشي وغير المبرر".

وفي عام 2023، نفذت حكومة الولايات المتحدة إجراء مصادرة مماثلا، حيث نقلت أكثر من مليون طلقة من الذخيرة ،كانت في طريقها من إيران إلى اليمن، إلى أوكرانيا.

وتعتبر الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا. ولكن المزيد من المساعدات المخصصة لكييف معطلة حاليا.