موراتا وجريزمان يقودان تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة دورتموند

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق أتلتيك مدريد نظيره دورتموند على ملعب ميتروبوليتانو، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة اليوم كما يلي:

يان أوبلاك في حراسة المرمى

الدفاع: خيمينيز - فيتسل - أزبيليكويتا - صموئيل لينو

خط الوسط: رودريجو دي بول - كوكي - يورينتي - ناهويل مولينا

الهجوم: ألفارو موراتا - أنطوان جريزمان.