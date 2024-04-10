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يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ صلاة عيد الفطر المبارك؛ في مسجد مصر الكبير، بالمركز الإسلامي في العاصمة الإدارية.
وفيما يلي بث مباشر لشعائر الصلاة نقلا عن فضائية إكسترا نيوز.