 بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية

مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية
مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية

نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 5:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 5:56 ص

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ صلاة عيد الفطر المبارك؛ في مسجد مصر الكبير، بالمركز الإسلامي في العاصمة الإدارية.

وفيما يلي بث مباشر لشعائر الصلاة نقلا عن فضائية إكسترا نيوز.

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