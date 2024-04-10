 زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شينجيانج الصينية - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شينجيانج الصينية

واس
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 8:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 8:08 م

ضرب زلزال اليوم بقوة 5.6 درجات محافظة بايتشنج في منطقة شينجيانج شمال غربي الصين.

وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني، أن مركز الزلزال الذي وقع بعمق 16 كم، عند التقاء دائرة عرض 41.98 درجة شمالا وخط طول 82.56 درجة شرقا.


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