محافظ الدقهلية يقدم التهاني للمواطنين والمرضى والأيتام بحلول عيد الفطر المبارك

أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك داخل مسجد النصر بالمنصورة، بحضور اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ.

والتقى "مختار"، عقب صلاة العيد بعدد من المواطنين، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الشعب وأن تشهد مصر مزيدا من التقدم والرخاء، مشيرًا إلى أن اليوم هو يوم التراحم فعلي الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة، ونبذ الخصام وصلة الأرحام، وإدخال السرور على الأهل والأصدقاء.

وزار المحافظ، جمعية المساعي الخيرية للأيتام بالمنصورة (مبرة الشناوي)؛ لتقديم التهنئة وتوزيع الهدايا على الأيتام بهذه المناسبة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وقال: "كل عام وأبنائنا الأيتام بخير وسعادة، واليوم نتواجد معهم؛ لنؤكد لهم أننا جميعاً آباء لهم، وأنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعاً نشاركهم فرحة العيد".

كما زار "مختار"، مستشفى التأمين الصحي بسندوب؛ لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة العيد، داعيًا الجميع لزيارة المرضى في يوم العيد، والاطمئنان عليهم وصلة الأرحام، متابعًا: "هذا ما أمرنا بيه ديننا الحنيف، وأن هذا من شيم وأصالة الشعب المصري منذ أقدم العصور، وكل عام وأهالينا المرضي بصحة وسعادة، وأتم الله شفائهم على خير".