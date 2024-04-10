 رئيس وزراء إسبانيا: رد الحكومة الإسرائيلية غير المتناسب تماما على طوفان الأقصى يتجاوز عقودا من القانون الإنساني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء إسبانيا: رد الحكومة الإسرائيلية غير المتناسب تماما على طوفان الأقصى يتجاوز عقودا من القانون الإنساني

مدريد - د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 3:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 3:20 م

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن إسبانيا تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، منتقدا بشدة التصرفات الإسرائيلية في غزة.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي، أمام البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، إن "إسبانيا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مضيفا أنه التقى بنظيريه من أيرلندا ومالطا للمضي قدما في هذه الخطوة المهمة.

وأضاف سانشيز، للبرلمان، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر صحيح "لأن الأغلبية تطالب به، وهو يندرج في إطار المصالح الجيوسياسية لأوروبا ولأن المجتمع الدولي لا يستطيع مساعدة الدولة الفلسطينية إذا لم تعترف بها".

كما شن سانشيز هجوما على الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سانشيز إن "رد الحكومة الإسرائيلية غير المتناسب تماما على الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى) يتجاوز عقودا من القانون الإنساني ويهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبالتالي العالم بأسره".

وأضاف سانشيز أنه "بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف حالة وفاة في قطاع غزة، يعاني مليون شخص من المدنيين الأبرياء من الجوع كل يوم، ويعاني نصف مليون شخص من القلق أو الاكتئاب، وكل يوم يفقد عشرة أطفال ساقا أو ذراعا، وغالبا ما يتم بترها دون تخدير".

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