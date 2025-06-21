بريطانيا تعين ريتشارد ليندسي مبعوثا خاصا لشئون أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية البريطانية، تعيين ريتشارد ليندسي مبعوثا خاصا للمملكة المتحدة إلى أفغانستان، مكلفا بدعم المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.

وطبقا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، تولى ليندسي منصبه في يونيو، وسيركز على حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والاستقرار الإقليمي، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وليندسي هو دبلوماسي بريطاني مخضرم شغل مؤخرا منصب نائب مدير شئون أفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية البريطانية.

وشغل خلال مسيرته المهنية التي استمرت عقدين من الزمان مناصب رفيعة، بما في ذلك منصب المفوض السامي البريطاني في بروناي.

ويأتي تعيينه في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة إنسانية عميقة وقيودا على حقوق المرأة وعدم استقرار سياسي مستمر.

وتواصل الدول الغربية، استكشاف سبل تقديم مساعدات إنسانية، مع الحفاظ على قنوات دبلوماسية غير رسمية مع كابول.

ومن المتوقع أن يقود ليندسي مبادرات بريطانيا للدفاع عن الفئات الضعيفة، ودعم حقوق الإنسان والتواصل مع شركاء دوليين حول مستقبل أفغانستان.