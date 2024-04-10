ألمانيا ترحب بقرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأن الجوائز المالية للأبطال الأولمبيين

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رحب الاتحاد الألماني لألعاب القوى بقرار نظيره الدولي بتوزيع الجوائز المالية على الأبطال الأولمبيين في هذه الرياضة، ووصفت القرار بأنه نداء لإيقاظ اللجنة الأولمبية الدولية.

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأربعاء، أن الفائزين بميداليات ذهبية في أولمبياد باريس هذا العام سيحصلون على 50 ألف دولار، وسيشمل قرار الجوائز المالية للاعبين الفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية اعتبارا من أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال يوهانس هيربر، المدير الإداري للاتحاد الألماني لألعاب القوى: "قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمنح حصة من دخل اللجنة الأولمبية الدولية في شكل مكافآت للاعبين يعد تقدما كبيرا".

وأضاف هيربر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "يجب أن تكون خطوة الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمثابة دعوة أخرى لإيقاظ اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولية الأخرى لمنح اللاعبين حصة من الإيرادات التي يحققونها".

وأشار إلى أن قرار الأربعاء يجب أن يكون مجرد خطوة أولى، مشددا على ضرورة استفادة جميع اللاعبين الأولمبيين في المستقبل.

واختتم هيربر تصريحاته: "المشاركة في الإيرادات عبر صندوق مالي مخصص لا ينبغي أن يقتصر فقط على الفائزين بالميداليات بل جميع اللاعبين المتأهلين للأولمبياد".