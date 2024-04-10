زعيم تيار الحكمة الوطني يدعو القوى العراقية لدعم زيارة السوداني المرتقبة إلى واشنطن

دعا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني، اليوم الأربعاء، القوى السياسية في العراق إلى دعم توجهات الحكومة العراقية خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى واشنطن للتباحث بشأن مستقبل العلاقات العراقية - الامريكية وإنهاء ملف التواجد العسكري.

وقال الحكيم خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك إن "هناك زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى واشنطن واللقاء برئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين هناك، نعتقد أن هذه الزيارة مهمة ويجب أن تحظى بدعم وإجماع عراقي لتمكين الحكومة من انسيابية الحوار والتفاوض على مستقبل العلاقات العراقية-الأمريكية التي تأخذ أبعادا جديدة بحسب المناقشات والحوارات والمفاوضات الجارية".

وأضاف أن "العراق يريد أن يؤسس لشراكة متينة مع جميع دول المنطقة والعالم في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع احترام سيادته وصيانة استقلاله من قبل الجميع وفي أجواء سليمة تمكن الجميع من إتخاذ القرارات الصائبة والمثمرة".

وأكد أن "التفاوض على إنهاء مهام التحالف الدولي واستبدال العلاقة مع الولايات المتحدة من علاقة أمنية وعسكرية بحتة إلى علاقة شاملة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والمصارف والمعرفة والجامعات والتكنولوجيا والاتصالات وتبادل الخبرات و التجارب و الوفود كلها أمور راجحة و مطلوبة لتطوير هذه العلاقة".

كما أكد الحكيم: "اليوم شعبنا يتطلع إلى نمط جديد من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تؤتي ثمارها وتنعكس على استقرار العراق وإزدهاره".

ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني منتصف الشهر الحالي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي الأولى له منذ تسلمه المنصب، حيث سيلتقى بالرئيس الامريكي جو بايدن وكبار مساعدية لبحث ملفات عالقة أبرزها مستقبل التواحد العسكري الامريكي في العراق والعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الامريكي على عدد من المصارف الأهلية العراقية بحجة تعاملاتها مع طهران.