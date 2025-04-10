موسكو تفرج عن مواطنة روسية - أمريكية مقابل إفراج واشنطن عن مواطن ألماني - روسي

أفرجت موسكو، اليوم الخميس، عن المواطنة الروسية - الأمريكية، كسينيا كاريلينا، التي كانت مسجونة في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، وذلك في إطار صفقة تبادل سجناء مع واشنطن، وفقا لما ذكره محاميها ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال روبيو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن كسينيا كاريلينا التي تعرف أيضا في وسائل الإعلام باسم كسينيا خافانا، على متن طائرة عائدة إلى الولايات المتحدة.

كان قد تم اعتقال كاريلينا في مدينة يكاترينبورج بجبال الأورال في فبراير 2024، حيث تم إدانتها بالخيانة في وقت لاحق من ذلك العام بتهم تتعلق بتبرعها بنحو 52 دولارا أمريكيا لمنظمة خيرية تُعنى بمساعدة أوكرانيا.

ووصفت السلطات الأمريكية، القضية المرفوعة ضدها بأنها "سخيفة للغاية".

وذكرت تقارير، أن كاريلينا وهي راقصة باليه سابقة، حصلت على الجنسية الأمريكية بعد زواجها من أمريكي وانتقالها للعيش في لوس أنجليس، وأنه قد جرى اعتقالها لدى عودتها إلى روسيا لزيارة عائلتها العام الماضي.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنها قامت بجمع أموال بشكل استباقي لصالح إحدى المنظمات الأوكرانية، والتي تم استخدامها لاحقا لشراء مستلزمات طبية تكتيكية، ومعدات، وأسلحة، وذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت منظمة "فيرست دبارتمنت" الحقوقية الروسية، إن التهم الموجهة إليها استندت إلى تبرع بقيمة 51.80 دولارا أمريكيا قدمته لإحدى الجمعيات الخيرية الأمريكية التي تقدم المساعدات لأوكرانيا.

وقال محامي كاريلينا ميخائيل موشايلوف، عبر منصة إنستجرام، إنها متجهة إلى الولايات المتحدة من أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث جرت عملية التبادل.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هي أول من أورد الخبر، نقلا عن بيان لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، والذي ذكرت أنه كان متواجدا من أجل إتمام عملية التبادل في مطار بأبو ظبي.

وقال راتكليف: "اليوم، أعاد الرئيس ترامب مواطنة أمريكية أخرى جرى اعتقالها ظلما من قبل روسيا.. أنا فخور بضباط وكالة الاستخبارات المركزية الذين عملوا بلا كلل لدعم هذا الجهد، ونحن نقدر حكومة الإمارات العربية المتحدة لتسهيلها عملية التبادل".

ولم يتسن الوصول إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للتعليق على الأمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الولايات المتحدة أطلقت في المقابل سراح آرثر بتروف، وهو مواطن ألماني - روسي مزدوج الجنسية، جرى اعتقاله في قبرص في عام 2023 بناء على طلب من الولايات المتحدة بتهمة تصدير أجهزة إلكترونية دقيقة حساسة إلى روسيا.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من قبل السلطات الروسية أو الأمريكية.